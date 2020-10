Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Müllcontainer mittels Feuerwerkskörper beschädigt

Eisenach (ots)

Am Sonntag, gegen 02.40 Uhr, brachten Unbekannte Feuerwerkskörper in einem Müllcontainer auf dem Parkplatz eines Fastfoodrestaurants "An der Karlskuppe" zur Umsetzung. Infolge der Explosion wurde das Metall des Containers deformiert, sodass Sachschaden in Höhe von knapp 800 Euro entstand. Nach Zeugenhinweisen flüchteten die Täter folgend in einem PKW Kombi in unbekannte Richtung vom Tatort. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 unter Angabe der Bezugsnummer 0244498/2020 zu melden. (db)

