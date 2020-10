Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Werkzeug aus Garten gestohlen

Gotha (ots)

Im Zeitraum zwischen dem 11.10.2020 und dem 16.10.2020 verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte Zugang zu einem Garten in der Kleingartenanlage Löwenzahn in der Hermann-Haack-Straße. Anschließend betraten der oder die Täter mittels Gewalt das Gartenhaus sowie den Geräteschuppen. Dabei wurde Sachschaden in Höhe von 250 Euro verursacht. Die Täter durchsuchten die Räumlichkeiten und entwendeten diverses Werkzeug im Gesamtwert von ca. 1250 Euro. Zeugen werden gebeten sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnnummer 03621-781124 unter Angabe der Hinweisnummer 0243969/2020 zu melden. (db)

