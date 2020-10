Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Lebensmittel entwendet- Zeugen gesucht

Arnstadt (ots)

Am Sonntag gegen 01:45 Uhr entwendete ein bisher unbekannter männlicher Täter Lebensmittel im Wert von 420,- Euro aus einem Kühlschrank eines Schaustellers des Arnstädter "Herbstvergnügens" am Wollmarkt. Der 27-jährige Geschädigte sah noch eine männliche Person wegrennen, konnte diesem aber nicht habhaft werden. Erst am späten Nachmittag brachte der Schausteller den Diebstahl zur Anzeige. Die Polizei Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, welche Hinweise zur Aufklärung der Straftat geben können (Bezugsnummer 02446658/2020). (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell