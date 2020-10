Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mülltonne zum Abtransport

Gotha (ots)

In der Nacht vom Donnerstag, den 15.10.2020 zum Freitag, den 16.10.2020 kam es in der Schäferstraße in Gotha zu einem Einbruch in ein Mehrfamilienhaus. Der/Die Täter hatten es hier auf eine Werkstatt im Erdgeschoss abgesehen. Dort wurden Modellhubschrauber, Werkzeuge für Modellflieger und ein 3-D Drucker gelagert und folglich durch den/die Täter entwendet. Kurioserweise wird auch eine Papiermülltonne vermisst, welche vermutlich als Transportmittel für das Beutegut im Wert von ca. 5000 - 6000 EUR genutzt wurde. Täterhinweise werden unter dem Aktenzeichen ST/0243783/2020 erbeten. (oh)

