Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Überraschter Gartenbesitzer

Gotha (ots)

Die Besitzerin einer Gartenparzelle mit Laube in der Goethestraße in Waltershausen staunte am Sonnabend, den 17.10.2020 nicht schlecht, als sie ihrer Parzelle den ersten Besuch des Jahres abstattete. Neben dem üblichen Zuwachs an Pflanzen fand sie diverse Lebensmittel, Briefe und Gegenstände des täglichen Bedarfs in ihrer Laube, die nicht ihr gehörten. Der Grund dafür war schnell klar, ein ungebetener Gast nutzte seit mehreren Monaten die Laube als Unterkunft. Unglücklicherweise sind in diesem Zeitraum diverse Fenster, Türen und Möbel zerstört worden. Wertvolle Gartengeräte waren ebenfalls verschwunden. Die Eigentümerin hatte jedoch Glück im Unglück, da die Beamten den Verursacher im Nahbereich feststellen konnten. Dieser muss sich nun für seine Taten verantworten. (oh)

