Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Packstation in Ohrdruf aufgebrochen

Gotha (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, den 16.10.2020, 23.00 Uhr bis Sonnabend, den 17.10.2020, 09:40 Uhr kam es in der Trintatisstraße in Ohrdruf zu einem Diebstahl einer Paketsendung aus der dort befindlichen Packstation. Hierbei wurde eine Paketbox aufgebrochen und die Tür abgerissen. Vier weitere Boxen waren das Ziel, konnten jedoch nicht geöffnet werden. Ein Schaden von ca. 1000 EUR ist entstanden. Die Polizei bittet um Hinweise auf mögliche Täter. Der Paketeigentümer wird gebeten sich zu melden. Hinweise werden entgegengenommen unter dem Aktenzeichen ST/0244236/2020 (oh)

