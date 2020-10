Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Anhänger zu groß

Gotha (ots)

Am Freitagnachmittag wurde in der Gleichenstraße in Gotha eine Fahrzeugkombination zwischen Kleinbus und Anhänger einer Verkehrskontrolle unterzogen. Der 39 jährige Fahrzeugführer konnte zwar eine Fahrerlaubnis vorweisen, diese war jedoch nicht ausreichend für diese Zusammenstellung. Der genutzte Anhänger war zu groß für seine vorhandene Fahrerlaubnis. Der Anhänger wurde abgehängt und eine Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis erstattet. Die Fahrt ging ohne den Anhänger weiter. (oh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell