Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Pkw ohne Haftpflichtversicherung

Eisenach (ots)

Am Sonntag gegen 01.00 Uhr wurde in der Clemensstraße ein Seat einer Verkehrskontrolle unterzogen. Dabei stellten die Polizeibeamten fest, dass das Fahrzeug nicht haftpflichtversichert ist. Für den Fahrer war die Fahrt beendet, der Pkw wurde an Ort und Stelle stillgelegt. Gegen den 23-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz eingeleitet. (tr)

