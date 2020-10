Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Alkohol am Steuer

Marksuhl (ots)

Am Samstag kontrollierte eine Streifenbesatzung gegen 19.45 Uhr einen VW Golf in der Straße "Im Riete" in Marksuhl. Das Fahrzeug war zuvor in Schlangenlinien gefahren. Beim Fahrer wurde Alkoholgeruch festgestellt, ein Test ergab 1,43 Promille. Bei dem 53-Jährigen wurde eine Blutentnahme durchgeführt, sein Führerschein wurde sichergestellt. Gegen ihn wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. (tr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/2610

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell