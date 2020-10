Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Gartenhaus - Zeugenaufruf

Arnstadt (ots)

Durch einen 53-jährigen Arnstädter wurde gestern Nachmittag angezeigt, dass in sein Gartenhaus eingebrochen wurde. Bereits in der Zeit vom 13.10. bis 16.10.2020 sollen unbekannte Personen auf bisher unbekannte Art und Weise in das Gartenhaus in der Gartenanlage Bahlsen in Arnstadt, Ichtershäuser Straße eingebrochen sein. In der Folge wurden elektrische Werkzeuge im Wert von ca. 250,- Euro entwendet. An dem Gartenhaus entstand nach derzeitigem Kenntnisstand kein Sachschaden. Die Polizei Arnstadt-Ilmenau hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht auf diesem Weg Zeugen, welche sachdienliche Angaben zur Tat oder dem Täter machen können. Hinweise werden unter der Bezugsnummer 0244263/2020 entgegengenommen. (dl)

