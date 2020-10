Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Diebstahl eines Mountainbikes - Zeugen gesucht

Ilmenau (ots)

Am Samstagnachmittag erstattete ein 23-jähriger Ilmenauer Anzeige bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau, da sein Fahrrad gestohlen wurde. Im Zeitraum vom 03.10.-11.10.2020 hat ein bisher unbekannter Täter das Mountainbike der Marke Bulls aus dem Hausflur eines Mehrfamilienhauses in der Oehrenstocker Straße in Ilmenau entwendet. Der Neuwert des Rades lag bei ca. 550,- Euro. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können (Bezugsnummer 0244175/2020). (dl)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau

Telefon: 03677/601124

E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell