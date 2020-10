Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Einkaufsmarkt - Zeugen gesucht

Herrenhof (Landkreis Gotha) (ots)

In der vergangenen Nacht sind Unbekannte in eine Bäckereifiliale in einem Einkaufsmarkt an der Georgenthaler Straße eingebrochen. Die Unbekannten verschafften sich gewaltsam Zutritt zu den Räumlichkeiten der Bäckerei und gelangten schließlich zu einem ebenfalls im Markt befindlichen Postschalter. Hier entwendeten die Täter Zigarettenschachteln in bislang unbekannter Menge sowie Bargeld in unbekannter Höhe und flüchteten anschließend. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 1.000 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0242942/2020) zu melden. (fr)

