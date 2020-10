Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Körperverletzung gesucht

Langewiesen (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei Arnstadt-Ilmenau sucht Zeugen nach einer mutmaßlichen gefährlichen Körperverletzung. Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde ein 41-Jähriger (deutsch) von einem unbekannten Mann (vermutlich deutsch) in der Hauptstraße mit einer vollen Bierflasche am Kopf verletzt. Er trug leichte Verletzungen davon und musste im Krankenhaus behandelt werden. Der Vorfall soll sich am 15.10.2020 gegen 19.00 Uhr ereignet haben. Der Unbekannte soll ca. 20 Jahre alt und 175-180 cm groß sowie dunkel gekleidet gewesen sein. Er war offenbar in weiblicher Begleitung. Das Mädchen sei etwa 17 Jahre alt und blond gewesen. Die Polizei sucht Zeugen zu dem Sachverhalt und Hinweise zu den Unbekannten unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0242859/2020. (ah)

