Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallflucht - mutmaßlicher Verursacher ermittelt

Eisenach (ots)

Gestern Abend hat ein 84 Jahre alter Verkehrsteilnehmer auf der B19 offenbar einen Unfall verursacht und ist anschließend geflüchtet. Der Senior befuhr gegen 14.00 Uhr mit seinem Opel die Auffahrt Mitte in Richtung Wutha-Farnroda und zog nach derzeitigem Kenntnisstand unmittelbar auf die linke Fahrspur. Dadurch musste ein 38-jähriger BMW-Fahrer, der sich ebenfalls auf der linken Spur befand, nach links ausweichen, um eine Kollision mit dem Opel zu verhindern. Der BMW stieß in der Folge gegen die Leitplanke und geriet ins Schleudern, der 84-Jährige setzte seine Fahrt fort. Der 38-Jährige erlitt leichte Verletzungen, an seinem BMW entstand entsprechender Sachschaden. Eine Zeugenaussage sowie weitere polizeiliche Maßnahmen führten zur Feststellung des mutmaßlichen Unfallverursachers. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 84-Jährigen ein. (fr)

