LPI-GTH: Fahrradanhänger gestohlen - Zeugen gesucht

Eisenach (ots)

Am Dienstag wurde in der Zeit von 10.45 Uhr bis 11.45 Uhr ein Fahrradanhänger gestohlen. Der Anhänger der Marke Thule, Typ Chariot Sport in blau-schwarz im Wert von 1.200 Euro stand mit einem Schloss gesichert in einem Fahrradständer in der Langensalzaer Straße vor einem Ärztehaus. Der Anhänger war an diesem Tag in der Variante des Jogging-Transporters, also mit herunter geklappten Rädern, umgebaut. Wer hat möglicherweise jemanden mit dem Jogger, in dem kein Kind saß, weglaufen sehen? Wer kann sachdienliche Angaben zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Fahrradanhängers machen? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0242193/2020 entgegen. (ah)

