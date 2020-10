Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrskontrollen - Drogen- und Alkoholbeeinflussungen festgestellt

Gotha (ots)

Polizeibeamte haben gestern Abend bei zwei Verkehrsteilnehmern im Alter von 22 und 31 Jahren mutmaßliche Alkohol- beziehungsweise Betäubungsmittelbeeinflussungen sowie weitere Delikte festgestellt. Der 22-jährige BMW-Fahrer wurde gegen 22.30 Uhr in der Bendastraße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Cannabis und Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin, darüber hinaus war sein Fahrzeug nicht zugelassen. Den 31-jährigen Audi-Fahrer kontrollierten Polizeibeamte gegen 23.00 Uhr in der Stötzelstraße. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,6 Promille, außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Amphetamin beziehungsweise Methamphetamin. Er war zudem nicht in Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Beiden Männern wurde zu Beweiszwecken Blut abgenommen, die Beamten leiteten Ermittlungsverfahren gegen sie ein. (fr)

