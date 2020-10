Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen zu gemeldeter Schlägerei gesucht

Arnstadt (ots)

Am Sonntag, den 27.09.2020 gegen 12.00 Uhr, wurde der Polizei telefonisch gemeldet, dass es auf dem Gelände eines Mehrfamilienhauses in der Arnsbergstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen zwei Frauen und einem Mann gekommen sei. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Personen nicht mehr vor Ort, jedoch wurde ein Büschel langer, gelockter Haare in blonder bis brünetter Farbe gefunden. Die Ermittlungen zu den Hintergründen und Abläufen des Vorfalls dauern an. Mögliche Geschädigte sowie weitere Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 (Bezugsnummer 0225844/2020) zu melden. (fr)

