Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Mopedfahrer gestürzt und verletzt

Wutha-Farnroda (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen ist ein 17 Jahre alter Mopedfahrer in der Eisenacher Straße gestürzt und hat sich Verletzungen zugezogen. Der Jugendliche war gegen 06.45 Uhr mit seiner Simson auf der Eisenacher Straße in Richtung Eisenach unterwegs, als er offenbar auf Grund der regennassen Fahrbahn in einer leichten Kurve stürzte und im weiteren Verlauf gegen eine Hausfassade prallte. Der 17-Jährige verletzte sich und wurde zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An seinem Fahrzeug und an der Fassade entstand geringfügiger Sachschaden. (fr)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell