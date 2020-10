Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Sporthalle - Zeugen gesucht

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der vergangenen Nacht brachen Unbekannte in die Sporthalle in der Käfernburger Straße ein und öffneten gewaltsam diverse im Objekt befindliche Türen. Der oder die Täter durchwühlten verschiedene Schränke und durchsuchten sämtliche Räume. Ob etwas entwendet wurde, ist bisher unklar. Es entstand Sachschaden von etwa 10.000 Euro. Die Kriminalpolizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03677-601124 entgegengenommen. (ah)

