Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Sattelzug ausgebrannt

Großenlupnitz (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend fing ein Sattelzug eines 33-Jährigen Feuer. Der Sattelzug-Fahrer war auf der A 4 in Richtung Frankfurt unterwegs, als er eine starke Rauchentwicklung an seinem Fahrzeug bemerkte. Er fuhr Eisenach - Ost ab und hielt im Gewerbegebiet Großenlupnitz an. Dort geriet das Fahrzeug schließlich in Vollbrand. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand Sachschaden von etwa 45.000 Euro. Nach derzeitigem Erkenntnisstand gilt ein technischer Defekt als wahrscheinlich. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell