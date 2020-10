Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Warnung vor Falschen Polizeibeamten

Ilm-Kreis (ots)

Gestern Abend riefen Unbekannte im Ilm-Kreis bei mehreren Senioren an und gaben sich als Polizeibeamte aus. Sie gaben vor, eine rumänische Diebesbande festgenommen zu haben, die eine Liste mit Wohnadressen für künftige Einbrüche dabei gehabt hätten, so auch die Adresse von den Senioren. In allen Fällen gaben sich die Anrufer als vermeintliche LKA-Beamte aus und wollten mittels geschickter Gesprächsführung an das Geld der Angerufenen kommen. Die Senioren machten alles richtig, legten auf und riefen die echte Polizei. In diesem Zusammenhang rät die LPI Gotha eindringlich vor Anrufen von falschen Polizeibeamten. (ah)

