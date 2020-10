Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Komplettradsatz gestohlen - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte Täter entwendeten am vergangenen Wochenende einen Komplettradsatz Aluminium Felgen/Reifen von einem Mazda CX-5, der auf dem Gelände eines Autohauses in der Rudloffstraße abgestellt war. Das Fahrzeug wurde nach der Demontage auf Steinen zurück gelassen. Bei den Radsätzen handelt es sich um Original Mazda-Räder in der Größe 225/45 R19 sowie Reifen der Marke Bridgestone. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen zu Personen- oder Fahrzeugbewegungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Gotha zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 (Bezugsnummer 0238868/2020) entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell