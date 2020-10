Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung

Gotha (ots)

Bei einer Auseinandersetzung am Sonntagmorgen, gegen 04.00 Uhr, wurde ein 21-Jähriger (rumänisch) leicht verletzt. Nach derzeitigem Erkenntnisstand war er Gast in einer Bar am Coburger Platz und geriet mit einem 26-Jährigen (irakisch) in Streit. In dessen Verlauf soll der 26-Jährige mit einem weiteren Unbekannten auf den 21-Jährigen eingeschlagen haben. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. (ah)

