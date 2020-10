Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Auseinandersetzung in Bar

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Samstag zu Sonntag gerieten vier Personen in einem Lokal in der Muhmengasse in Streit. Die zunächst verbale Auseinandersetzung entwickelte sich zu einer wechselseitigen Körperverletzung zwischen zwei Männern im Alter von 22 und 26 Jahren sowie zwei Frauen im Alter von 24 und 35 Jahren deutscher Staatsangehörigkeit. Alle Beteiligten waren erheblich alkoholisiert und trugen leichte Verletzungen davon. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. (ah)

