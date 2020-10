Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: E-Bike-Akku aus Keller gestohlen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Unbekannte begaben sich in der vergangenen Nacht in den Keller eines Mehrfamilienhauses in der Friedrich-List-Straße. Der oder die Täter entwendeten einen Akku eines dort abgestellten E-Bikes im Wert von ca. 400 Euro. Weiterhin wurde ein Kellerabteil aufgebrochen. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde daraus nichts entwendet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die die Tat in der letzten Nacht wahrgenommen haben oder Informationen zum Verbleib des gestohlenen Akkus geben können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0238425/2020 entgegengenommen. (mwi)

