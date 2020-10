Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Betrunken Baum umgefahren

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 36-Jähriger befuhr gestern, gegen 12.25 Uhr, mit seinem Skoda die Wilhelmstraße, in Richtung Neustädt. Auf der Strecke kam der Skoda-Fahrer nach rechts von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Baum. In der Folge stieß der Pkw gegen einem betonierten Torpfosten eines angrenzenden Privatgrundstücks und kam zum Stehen. Der Fahrer blieb unverletzt. Am Skoda entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Der Baum wurde durch den Zusammenstoß umgefahren. Insgesamt wird der Sachschaden auf ca. 11.000 Euro geschätzt. Ein Atemalkoholtest mit dem 36-Jährigen ergab einen Wert von über 1,4 Promille. Ein Ermittlungsverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs wurde eingeleitet und eine Blutentnahme durchgeführt. Der Führerschein wurde sichergestellt und die Weiterfahrt untersagt. (mwi)

