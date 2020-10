Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall Radfahrer mit VW-Fahrer - Zeugen gesucht

Behringen (Wartburgkreis) (ots)

Ein 80-jähriger Radfahrer und ein 19-jähriger VW-Fahrer befuhren gestern, gegen 14.00 Uhr, die Hauptstraße, in Richtung Eisenach. Nach bisherigen Erkenntnissen wollte der Radfahrer auf Höhe der Einmündung in die Straße 'Inselsbergblick' nach links in diese abbiegen. Der VW-Fahrer wollte zur gleichen Zeit den Radfahrer links überholen. Es kam zur Kollision, bei der der 80-Jährige schwer verletzt wurde. Er musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Der 19-Jährige blieb unverletzt. Der VW war nicht mehr verkehrssicher und musste abgeschleppt werden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Unfallursache aufgenommen und sucht weitere Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0238055/2020 entgegengenommen. (mwi)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Polizeiinspektion Eisenach

Telefon: 03691/261124

E-Mail: dsl.eisenach.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell