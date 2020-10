Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellerabteil aufgebrochen - Zeugenaufruf

Eisenach (ots)

Unbekannte begaben sich in der Zeit vom Donnerstag, den 08.10.2020, 15.00 Uhr, bis Samstag, den 10.10.2020, 17.20 Uhr, in den Kellerbereich eines Mehrfamilienhauses in der Straße 'An der Tongrube'. Der oder die Täter brachen ein Kellerabteil auf und verursachten geringfügigen Schaden. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei sucht Zeugen, die die Tat wahrgenommen haben oder Informationen zu den Tätern geben können (Telefonnummer 03691 - 261124, Bezugsnummer 0238125/2020). (mwi)

