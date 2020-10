Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erfolgreiche Verkehrskontrollen in Gotha und Umgebung

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden gleich mehrere Autofahrer kontrolliert und bei ihnen festgestellt, dass sie unter Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln standen.

So kontrollierten gegen 19.10 Uhr Beamte einen 52-Jährigen in der Goldbacher Straße, welcher einen Drägertest mit 0,37 mg/l absolvierte und vorerst seinen Seat stehen lassen musste.

Ca. 2h später ging den Beamten in der Schlichtenstraße ein BMW-Fahrer ins Netz, welcher gleich auf mehrere verbotene Substanzen positiv getestet wurde. Zudem führte er das Auto ohne im Besitz der erforderlichen Erlaubnis zu sein.

Um 23.00 Uhr war der nächste Fahrzeugführer für eine Blutentnahme fällig, welcher auf Betäubungsmittel positiv getestet wurde. Der 19jährige VW-Fahrer stand zudem unter Einfluss von Alkohol und führte auch noch Betäubungsmittel mit sich. Weiter stellten die Beamten im Fahrzeug ein in Fahndung stehendes Kennzeichen fest, welches sie, wie auch die Betäubungsmittel, beschlagnahmten. Das Fahrzeug musste er am Kontrollort in der Hersdorfstraße stehen lassen.

Ähnlich wie dem VW-Fahrer erging es einem Renaultfahrer in Crawinkel, welcher neben dem Betäubungsmitteleinfluss auch noch verbotene Substanzen einstecken hatte. Die Fahrt in Richtung Ilmenau endete für den 25-Jährigen vorerst gegen 00.15 Uhr mit den sich anschließenden Polizeimaßnahmen.

Um 04.00 Uhr wurde in der Straße Mohrenberg ein 28-Jähriger Mercedesfahrer des Fahrens unter Alkohol und Kokain überführt. Die Beamten nahmen ihm die Fahrzeugschlüssel ab und brachten ihn zwecks Nachweisführung zur Blutentnahme. Es stellte sich zudem heraus, dass er ohne Fahrerlaubnis unterwegs war. (ri)

