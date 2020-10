Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Streithähne unter sich

Gotha (ots)

Mit einem größeren Aufgebot rückte Freitagnacht die Polizei in die Gothaer Innenstadt aus. Laut ersten Mitteilungen sollten sich hier mehrere Personen in einer Bar prügeln. Als die Polizei vor Ort war, konnte kein prügelnder "Mob" festgestellt werden. Vielmehr lokalisierten die Polizisten zwei Streithähne, welche sich 10 Minuten zuvor handfest in die Haare bekamen und gegenseitig leicht verletzten. Gegen beide alkoholisierten Personen im Alter von 31 und 43 Jahren wurden Ermittlungsverfahren wegen Körperverletzung eingeleitet. (ri)

