Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrräder gestohlen

Gotha (ots)

In der Nacht von Freitag auf Samstag ca. 10:00 Uhr kamen in Gotha, Am Schafrasen 10 aus einem Gemeinschaftskeller 2 Fahrräder weg. Die unbekannten Täter entwendeten ein gelbes Mountainbike sowie ein grün-rosanes Kinderfahrrad, ohne einen Schaden an der sonst verschlossenen Kellertür zu hinterlassen. Der Zeitwert der Fahrräder beträgt knapp 300 EUR. Die Polizei sucht Zeugen, welche Hinweise zur Klärung des Diebstahls geben kann. Az 0238137/2020 (ri)

