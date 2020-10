Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Außer Rand und Band

Waltershausen / LK Gotha (ots)

Ein 20-jähriger Waltershäuser hat am Freitagnachmittag gegen 17:00 Uhr aus heiterem Himmel an einem Geschäft in Waltershausen, Stadtgraben ein Schaufenster mit der bloßen Faust eingeschlagen und sich dabei selbst verletzt. Der erheblich alkoholisierte junge Mann wurde sodann ins Klinikum eingeliefert und hier von den eingesetzten Polizeibeamten zum Sachverhalt befragt. Dies schien ihm nicht zu gefallen und er trat nach den Beamten. Die Beamten fixierten den jungen Mann, bis dass er sich beruhigte. Neben dem verursachten Schaden von ca. 100 EUR hat sich der 20jährige nun in zwei Strafverfahren zu rechtfertigen.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell