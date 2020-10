Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfallfahrer flüchtig

Ohrdruf / LK Gotha (ots)

Am Freitagabend ereignete sich gegen 22.15 Uhr auf der B88 in Ohrdruf ein Verkehrsunfall, welchen die Leidtragenden so schnell nicht vergessen. Ein 64-jähriger Renaultfahrer wollte die B88 von der Scherershüttenstraße her zur Scherershütte queren, als plötzlich scheinbar aus dem Nichts ein anderes Fahrzeug mit seinem an der Front kollidierte und so schnell es da war, war es auch wieder weg. Es soll dann ca. 200m weiter in Richtung Gotha gehalten haben. Der Fahrer sei ausgestiegen und in Richtung der Unfallstelle gelaufen. Dann habe der Fahrer es sich anders überlegt und ist davon gefahren. Mehr als ein dunkles Fahrzeug war für den 64-Jährigen nicht erkennbar. An seinem Fahrzeug entstand ein Schaden von rund 5000 EUR. Die Polizei sucht im Zusammenhang mit dieser Unfallflucht Zeugen, welche Hinweise zum flüchtigen Fahrzeug oder gar dem Unfallfahrer geben können. Az 0237718/2020 (ri)

