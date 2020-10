Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrraddieb lässt eigenes Fahrrad zurück - Zeugen gesucht

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Ein Unbekannter entwendete gestern Mittag, zwischen 12.00 Uhr und 12.05 Uhr, ein Mountainbike, welches in einem Fahrradständer auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Straße 'Im Feld' stand. Es handelt sich um ein orange-schwarzes, vollgefedertes Mountainbike der Marke 'X-Racing', im Wert von ca. 1.500 Euro. Der Eigentümer des Fahrrads begab sich kurz zuvor in den Markt und ließ sein Rad ungesichert zurück. Nach bisherigen Erkenntnissen fuhr der Täter kurz vor der Tat mit einem anderen Fahrrad auf den Parkplatz und lies dieses später dort zurück. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und das Fahrrad des Täters sichergestellt. Es handelt sich um ein rot-weißes Mountainbike der Marke 'Focus', Typ 'Highland Peak'. Bei dem Täter handelt es sich laut Zeugenaussagen um einen ca. 170 cm großen Mann, mit auffälligem schwarzen Ohrschmuck in beiden Ohren (sog. 'Tunnel'); bekleidet mit blauer Jeans und schwarzem Kapuzenpullover. Wer hat den Täter gestern Mittag auf dem rot-weißen Mountainbike oder später auf dem entwendeten orange-schwarzen Fahrrad gesehen? Wer kann Informationen geben zum Verbleib des gestohlenen Fahrrads? Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0237500/2020 entgegen.

In diesem Zusammenhang rät Ihnen die Polizei: Schließen Sie Ihr Fahrrad immer an, auch wenn sie es nur kurz stehen lassen. Diese und weiter Tipps finden Sie online unter folgenden Link:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/diebstahl/diebstahl-von-zweiraedern/ (mwi)

