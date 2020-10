Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Verkehrsunfall mit zwei schwerverletzten Personen

Waltershausen - Landkreis Gotha (ots)

Eine 59-jährige Frau befuhr mit ihrem Skoda Fabia am 09.10.2020, um 15.00 Uhr, die Ortsverbindungsstraße von Waltershausen in Richtung Langenhain. Bei regnerischer Witterung verlor sie in einer Rechtskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug, wodurch dieses von der Fahrbahn abkam und sich auf dem angrenzenden Feld überschlug. Bei dem Verkehrsunfall verletzten sich die Fahrerin sowie deren 67-jährige Beifahrerin schwer. Die eingesetzten Rettungskräfte verbrachten sie in nahegelegene Krankenhäuser, wo diese zunächst stationär aufgenommen wurden. Eine Lebensbedrohlichkeit der Verletzungen ist nicht gegeben. Der ebenfalls im Pkw befindliche Hund der Fahrerin kam mit dem Schrecken davon. (cb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Inspektionsdienst Gotha

Telefon: 03621/781124

E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell