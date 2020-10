Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Körperverletzung mittels Tierabwehrspray

Gotha (ots)

Ein alkoholisierter 34-jähriger Deutscher passierte am 09.10.2020, gegen 13.20 Uhr, fußläufig eine Baustelle am Coburger Platz 1 in Gotha. Auf Höhe des Bauzauns trat dieser gegen eine auf dem Boden stehende Glasflasche, woraufhin er durch einen der Bauarbeiter angesprochen wurde. Hieraus entwickelte sich eine zunächst verbale und später tätliche Auseinandersetzung zwischen beiden Personen, in deren Ergebnis der 34-Jährige ein mitgeführtes Tierabwehrspray gegen den 24-jährigen Geschädigten sowie dessen 55-jährigen Kollegen einsetzte. Die eingesetzten Beamten des Inspektionsdienstes Gotha konnten den Tatverdächtigen noch vor Ort feststellen und fertigten eine Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung. Das Tierabwehrspray wurde sichergestellt. Die drei beteiligten Personen trugen von der Auseinandersetzung leichte Verletzungen davon. (cb)

