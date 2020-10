Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Hammersfeld (Ilm-Kreis) (ots)

Die Polizei sucht Zeugen nach einer Verkehrsunfallflucht am 09.10.2020, gegen 07.40 Uhr, auf der L 1114 zwischen Hammersfeld und Geilsdorf. Einer 20-jährigen Mazda-Fahrerin kam in einer scharfen Rechtskurve ein Pkw entgegen, der zu weit links und damit auf der Gegenfahrbahn fuhr. Die Mazda-Fahrerin versuchte auszuweichen, konnte aber einen Zusammenstoß an den Außenspiegel nicht mehr vermeiden. Das unbekannte Fahrzeug, vermutlich ein weißer SUV, ähnlich einem Modell von Dacia, entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Wer kann Angaben zu dem unbekannten Fahrzeug machen oder hat den Zusammenstoß beobachtet? Hinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau unter der Telefonnummer 03677-601124 und der Bezugsnummer 0236830/2020 entgegen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell