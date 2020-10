Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Altpapiercontainer in Brand gesetzt - Zeugen gesucht

Gotha (ots)

Unbekannte haben heute Nacht gegen 01.30 Uhr einen Altpapiercontainer in der Straße "Am Wiegwasser" in Brand gesetzt. Die eingesetzte Feuerwehr konnte das Feuer rasch löschen, sodass kein weiterer Schaden entstand. Die Polizei Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Hinweise werden unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0236637/2020 entgegengenommen. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell