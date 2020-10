Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Straße abgekommen und überschlagen

Eisenach (ots)

Ein 57-Jähriger befuhr heute gegen 13.30 Uhr die B 19 in Richtung "Hohe Sonne" und verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über seinen Nissan. Das Fahrzeug kam von der Fahrbahn ab und überschlug sich. Der Fahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Seine Beifahrerin blieb unverletzt. Für kurze Zeit wurde die Straße voll gesperrt. Die Straße ist wieder frei. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell