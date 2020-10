Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Traktor verliert Rad

Friemar (Landkreis Gotha) (ots)

Heute Vormittag löste sich bei einem fahrenden Traktorgespann zwischen Pferdingsleben und Friemar aus bisher ungeklärter Ursache ein Rad. Der Traktor mit Kartoffelroder geriet ins Schlingern und kollidierte mit einem Baum. An dem Baum und am Straßenbelag entstanden durch die Lasten Sachschäden in Höhe von etwa 5.000 Euro. Das Gespann kam quer auf der Straße zum Stehen. Die Kreisstraße wurde kurzzeitig voll gesperrt. Personen wurden nicht verletzt. (ah)

