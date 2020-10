Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Erneuter Zeugenaufruf nach Brand in Landestheater

Eisenach (ots)

Die Kriminalpolizei in Eisenach sucht nach dem Brand im Landestheater Kraftfahrern und anderen Zeugen. Gesucht wird der Kraftfahrer/die Kraftfahrerin eines PKW, der am 30.09.2020 gegen 01.53 Uhr von der Clemdastraße/Querstraße/Theaterplatz kommend in die Goethestraße abgebogen und in Richtung Mühlgraben gefahren ist. Weiterhin wird der Fahrer/die Fahrerin eines LKW gesucht, der am 30.09.2020 gegen 01.44 Uhr aus der Goethestraße vom Mühlgraben in die Clemdastraße/Querstraße/Theaterplatz gefahren ist. Die gesuchten Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Eisenach zu melden. Weiterhin werden Zeugen gesucht, die für den Bereich Goethestraße/Theater Hinweise zu Personenbewegungen im Zeitraum von 01.00 Uhr bis 02.30 Uhr geben können. Hinweise nimmt die Polizei Eisenach unter der Telefonnummer 03691-261124 entgegen. (ah)

