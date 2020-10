LPI-GTH: Körperliche Auseinandersetzung

Landespolizeiinspektion Gotha

Gestern Abend kam es gegen 18.00 Uhr in einem Innenhof eines Mehrfamilienhauses in der Klausstraße zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Dabei sollen zwei Jugendliche im Alter von 15 Jahren (m/syrisch) und eine 15-Jährige (russisch) von zwei Unbekannten leicht verletzt worden sein. Die Unbekannten, die nicht näher beschrieben werden konnten, sollen in Richtung Karl-Marien-Straße geflüchtet sein. Die Polizei hat die Ermittlungen zu den Tatabläufen und Hintergründen aufgenommen. (ah)

