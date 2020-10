Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fußgängerin angefahren

Ilmenau (ots)

Eine Fußgängerin wurde gestern Nachmittag in der Oehrenstöcker Straße durch eine Pkw-Fahrerin übersehen. Die 66-Jährige befuhr mit ihrem Skoda die Straße in Richtung Trieselsand und übersah offenbar die 67 Jahre alte Passantin, die gerade zu Fuß die Fahrbahn überquerte. Es kam zum Zusammenstoß, wodurch sie leichte Verletzungen erlitt. Die Seniorin wurde in ein Krankenhaus gebracht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Thüringer Polizei

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell