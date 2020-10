Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Von der Fahrbahn abgekommen

Förtha (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend ist eine 18-Jährige mit ihrem Mercedes auf der B84 von der Fahrbahn abgekommen. Die junge Frau war gegen 19.00 Uhr aus Förtha kommend in Richtung Eisenach unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abkam, mit der rechten Leitplanke kollidierte und schließlich auf der Fahrbahn zum Stehen kam. Die 18-Jährige blieb unverletzt. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro, der Schaden an der Leitplanke beläuft sich auf ca. 500 Euro. (fr)

