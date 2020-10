Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 22-Jährige bei Unfall verletzt

Waltershausen (Landkreis Gotha) (ots)

Gestern Nachmittag hat sich eine 22 Jahre alte Ford-Fahrerin bei einem Unfall in der Ruhlaer Straße Verletzungen zugezogen. Die 22-Jährige war gegen 16.40 Uhr von Waltershausen kommend in Richtung Langenhain unterwegs, als sie aus bislang ungeklärter Ursache in einer Linkskurve die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und von der Fahrbahn abkam. Die Frau wurde verletzt und zur medizinischen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. An ihrem Ford entstand Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro, er war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

