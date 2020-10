Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Infektionsschutzbestimmungen missachtet

Gotha (ots)

Heute Morgen hat ein 63 Jahre alter Mann in einem Geldinstitut an der Lutherstraße offenbar die dort geltenden Infektionsschutzbestimmungen missachtet und in der weiteren Folge einem Mitarbeiter die Brille gestohlen. Der Mann betrat die Filiale gegen 09.00 Uhr und wurde von einem Mitarbeiter auf die geltenden Bestimmungen hingewiesen. Im weiteren Verlauf wirkte der 63-Jährige offenbar gewaltsam auf den 50 Jahre alten Mitarbeiter des Geldinstituts ein, entriss ihm die Brille und flüchtete anschließend. Eingesetzte Polizeibeamte konnten den Tatverdächtigen wenig später im Bereich der Wasserkunst antreffen. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren gegen den 63-Jährigen ein. (fr)

