Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: 39-Jähriger leistet Widerstand

Gerstungen (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Nachmittag wurde der Polizei telefonisch mitgeteilt, dass sich in der Wilhelmstraße ein laut schreiender und augenscheinlich alkoholisierter Mann befinden solle. Man befürchte, dass er in naher Zukunft Straftaten verüben könnte. Die eingesetzten Beamten konnten den polizeibekannten Deutschen vor Ort antreffen. Beim Ansprechen des Mannes erhob dieser einen Spatenstiel und legte ihn auch nach mehrmaliger Aufforderung der Polizisten nicht ab. Schließlich kam es zum Einsatz von Reizstoff, die Beamten fixierten den 39-Jährigen am Boden. Der Mann erlitt Augenreizungen und wurde medizinisch versorgt, die eingesetzten Beamten blieben unverletzt. Gegen den 39-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Bedrohung und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet. (fr)

