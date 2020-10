Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kontrolle über den Pkw verloren - 50-Jährige leicht verletzt

Hattengehau (Wartburgkreis) (ots)

Heute Morgen hat sich eine 50 Jahre alte VW-Fahrerin bei einem Unfall auf der B250 leichte Verletzungen zugezogen. Die Frau war gegen 06.15 Uhr von Volteroda kommend in Richtung Treffurt unterwegs, als sie in einer Linkskurve aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor. Der VW drehte sich, rammte die Leitplanke und schleuderte in der Folge gegen einen Baum. Die 50-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu und wurde medizinisch versorgt. Der VW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell