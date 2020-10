Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Unfall im Kreisverkehr - 17-Jähriger leicht verletzt

Ilmenau (ots)

Gestern Mittag hat sich ein 17 Jahre alter Motorradfahrer in einem Kreisverkehr in der Unterpörlitzer Straße leichte Verletzungen zugezogen. Der 17-Jährige war in der Bücheloher Straße in Richtung des Kreisverkehrs unterwegs, als sich eine 21-jährige VW-Fahrerin in der Unterpörlitzer Straße ebenfalls in Richtung Kreisverkehr bewegte. Beide fuhren kurz nacheinander in den Kreisverkehr ein, sodass der 17-Jährige abrupt bremsen musste, um nicht mit dem vor ihm fahrenden VW zu kollidieren. Er kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht, an seinem Fahrzeug entstand entsprechender Sachschaden. (fr)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei

Landespolizeiinspektion Gotha

Telefon: 03621-781503

E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de

http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell