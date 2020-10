Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fünf Verletzte bei Verkehrsunfall

Ohrdruf (ots)

Gestern Nachmittag sind bei einem Unfall in Ohrdruf fünf Personen verletzt worden, zwei davon schwer. Ein 20 Jahre alter BMW-Fahrer sowie drei weitere Fahrzeuginsassen im Alter von 23 bis 27 Jahren waren gegen 16.30 Uhr auf der B247 zwischen der Bahnhofstraße und dem dortigem Kreisverkehr in Richtung Luisenthal unterwegs, als der BMW aus bislang ungeklärter Ursache in der Gegenverkehr geriet. Es kam zur Kollision mit dem Opel einer 58 Jahre alten Frau, durch die sich alle Insassen des BMW als auch die Opel-Fahrerin teilweise schwere Verletzungen zugezogen haben. Die Personen wurden medizinisch versorgt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden, der entstandene Sachschaden beläuft sich auf rund 25.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war die L3247 voll gesperrt, es kam zu Verkehrsbeeinträchtigungen. (fr)

